Novas pesquisas servirão como tira-teima para medir impacto do escândalo do Master na campanha

Repercussão eleitoral do envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro será medida por pesquisas. Sergio Lima / AFP

A pesquisa Atlas/Bloomberg foi a primeira depois das reportagens do Intercept Brasil que repercutiram nos veículos tradicionais e nas mídias sociais. Mais dois institutos conhecidos estão em campo e vão divulgar seus levantamentos até o final da semana — Futura/Instituto 100% Cidades na quinta-feira (21) e Datafolha na sexta-feira (22).

A assessoria jurídica da campanha de Flávio Bolsonaro tentou impedir a divulgação da pesquisa com a alegação de que a forma como as perguntas foram feitas induziria ao resultado. Os advogados comeram mosca, porque a pesquisa estava registrada no TSE com o questionário tal qual foi aplicado.

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