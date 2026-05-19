Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Repercussão eleitoral
Notícia

Novas pesquisas servirão como tira-teima para medir impacto do escândalo do Master na campanha

Pelo menos dois levantamentos de institutos conhecidos serão divulgados entre quinta e sexta-feira

Rosane de Oliveira

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