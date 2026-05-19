Novas pesquisas servirão como tira-teima para medir impacto do escândalo do Master na campanha

A pesquisa Atlas/Bloomberg foi a primeira depois das reportagens do Intercept Brasil que repercutiram nos veículos tradicionais e nas mídias sociais. Mais dois institutos conhecidos estão em campo e vão divulgar seus levantamentos até o final da semana — Futura/Instituto 100% Cidades na quinta-feira (21) e Datafolha na sexta-feira (22).
A assessoria jurídica da campanha de Flávio Bolsonaro tentou impedir a divulgação da pesquisa com a alegação de que a forma como as perguntas foram feitas induziria ao resultado. Os advogados comeram mosca, porque a pesquisa estava registrada no TSE com o questionário tal qual foi aplicado.
Ao contrário do que sugere a tentativa de impugnação, o áudio com a mensagem de Flávio para Vorcaro é o último item do questionário. As primeiras perguntas são sobre a intenção de voto — e só depois vêm os questionamentos sobre o escândalo do Master. O relatório, porém, apresenta os resultados em outra ordem.