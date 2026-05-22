Nova presidente do TRE assume com o desafio de conter propaganda irregular nas eleições do RS

Desembargadora Maria de Lourdes comandará a corte até 2028. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Ciente do desafio que terá pra conter a disseminação de fake news e o uso nocivo de inteligência artificial na campanha eleitoral, a desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez tomou posse na presidência do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nesta sexta-feira (22). Será ela a responsável por comandar a corte durante as eleições deste ano, ao lado do desembargador Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, que será o vice.

Antes da cerimônia, em entrevista coletiva à imprensa, a desembargadora reafirmou a segurança das urnas eletrônicas e definiu que a propaganda eleitoral será o maior desafio da eleição deste ano. Mesmo assim, garantiu que o TRE está preparado para evitar prejuízos aos eleitores com comerciais irregulares.

— O tribunal evoluiu bastante. Temos vários sistemas para apurar eventuais propagandas indevidas e irregularidades. Mas alerto que não é a Justiça Eleitoral quem tem que fiscalizar a propaganda, pois ela incumbe aos partidos, aos candidatos, ao Ministério Público. Estamos tranquilos — disse a desembargadora.

Ao seu lado estava o secretário de tecnologia da informação, Daniel Wobeto, que explicou que já há meios jurídicos para lidar com o conteúdo vedado nas eleições em relação às big techs e em termos de punição aos candidatos. Além disso, o tribunal está buscando mecanismos por meio de convênios para, com auxílio de ferramentas digitais, poder dar uma resposta rápida em caso de propaganda irregular.

Mário Crespo Brum deixou a cadeira da presidência para ser ocupada por Maria de Lourdes. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com o plenário lotado, Maria de Lourdes recebeu o cargo do desembargador Mário Crespo Brum, que comanda a Corte desde 2024. No seu último discurso antes de repassar a presidência, o desembargador emocionou-se ao falar do apoio da família durante sua gestão nos últimos dois anos. Antes, destacou seu trabalho a frente do tribunal nas eleições municipais de 2024, em que garantiu a realização do pleito mesmo após a enchente de maio.

No seu discurso após ser empossada, Maria de Lourdes reforçou que o TRE estará atento a todos os tipos de crime eleitoral, como a desinformação, abuso do poder econômico, uso irregular de recursos, discursos de ódio e violência política contra mulheres.