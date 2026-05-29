Na terra da vice Silvana, Zucco cumpre agendas no Norte e recebe demandas do agro

Zucco falou com líderes regionais durante agenda em Palmeira das Missões. Mateus Raugust / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Dando sequência às agendas do Força Gaúcha, o pré-candidato do PL a governador, Luciano Zucco, foi à terra da sua vice, Silvana Covatti (PP), no Norte do Estado. A agenda nesta sexta-feira (29) começou em Palmeira das Missões, onde foi recebido com abraços e pedidos de foto por apoiadores e ouviu demandas de representantes do agronegócio, antes de evento em Frederico Westphalen, onde Silvana nasceu.

Em reunião com o presidente do Sindicato Rural de Palmeira das Missões, Ivonei Librelotto, Zucco ouviu mais apelos pela renegociação das dívidas dos produtores rurais, além de pedidos por fortalecimento do seguro rural e mais investimentos em infraestrutura para o setor. A entidade representa 11 municípios da região Norte e reúne um dos maiores quadros associativos do Estado.

Librelotto ainda apresentou a necessidade de retomar a construção do Hospital Público Regional da cidade, além da qualificação do aeroclube regional e obras de asfaltamento em rodovias locais.

— As demandas mostram o quanto precisamos dar um basta na estagnação. O Rio Grande do Sul precisa voltar a crescer e recuperar sua capacidade de investimento. Palmeira das Missões está numa região forte, com enorme potencial produtivo, e precisa ter suas prioridades respeitadas — disse Zucco, após o encontro

Acompanhado de Silvana e do postulante ao Senado, Ubiratan Sanderson (PL), Zucco seguiu para Frederico Westphalen, onde se reuniu com líderes regionais e militantes. A noite encerrou com encontro político na cidade de Seberi.

Em "casa", Vilson Covatti também acompanhou as agendas. Ex-secretário do governo Eduardo Leite, Covattão tem participado de compromissos com Zucco e a esposa e esboça empolgação com a chapa.