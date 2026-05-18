Motoristas podem deixar de pagar taxa de licenciamento anual no RS

Documento veicular não é impresso em papel moeda desde 2020. Felipe Nyland / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Após ter a tramitação travada por três anos, o projeto de lei que extingue a taxa de licenciamento de veículos no Estado está pronto para ser votado na Assembleia Legislativa. O autor da proposta é o deputado Rodrigo Lorenzoni (PP), que se diz incomodado por ter de pagar a mais para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CLRV), documento que foi digitalizado em 2019.

Atualmente, o Detran cobra R$ 114,09 como taxa de licenciamento para emissão do CRLV-e além do IPVA, cujo valor varia de acordo com cada veículo. A arrecadação da tarifa é usada pelo departamento de trânsito para cobrir os custos de processamento e geração do documento do veículo, mas Lorenzoni argumenta que a digitalização do processo eliminou gastos da autarquia com impressão em papel moeda e logística de envio pelos Correios.

Para o deputado, a extinção da cobrança pode estimular motoristas a pagarem o imposto em dia, pois haverá uma redução do valor devido.

— Hoje tudo é digital, os custos deixaram de existir, mas a taxa continuou sendo cobrada da população. Não faz sentido manter esse ônus para quem já paga tantos impostos — cobrou.

Ainda de acordo com o deputado, mesmo com o pagamento da taxa, se um usuário solicitar a impressão comum do documento em um Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA), terá de pagar um valor extra pelo serviço.

O projeto de lei tem parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça e Segurança Pública e está apto para ser votado em plenário. Para isso, é necessário que a proposta seja incluída na ordem do dia, definida às terças-feiras, antes da sessão, pelos líderes de bancadas. Lorenzoni estima que a medida será apreciada até o final de maio, e prevê voto favorável dos colegas.