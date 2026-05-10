Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Conflito entre poderes 
Análise

Moraes foi cauteloso ao suspender aplicação imediata da lei que reduz penas dos condenados pelo 8 de janeiro e por trama golpista 

Duas ações questionam a constitucionalidade da Lei da Dosimetria e ministro quer que a Corte se manifeste 

Rosane de Oliveira

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