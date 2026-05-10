Moraes foi cauteloso ao suspender aplicação imediata da lei que reduz penas dos condenados pelo 8 de janeiro e por trama golpista 

Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação imediata da chamada “Lei da Dosimetria”. Nelson Jr / STF,Divulgação

Do ponto de vista da legalidade, não há nenhum absurdo na decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a aplicação imediata da chamada “Lei da Dosimetria”, até que os questionamentos feitos contra ela seja apreciados pelo plenário da Corte. O ministro não disse que a lei é inconstitucional. Apenas segurou a aplicação dos efeitos até que seus pares avaliem as ações que questionam a constitucionalidade.

Politicamente, a oposição encontrou na decisão um motivo para bater em seu alvo preferido, alegando desrespeito ao Congresso. Um dia depois de Moraes negar a aplicação imediata da lei para a cabeleireira conhecida como Débora do Batom, líderes da oposição ameaçam ressuscitar o projeto da anistia ampla, geral e irrestrita aos tubarões condenados por tentativa de golpe de Estado e aos peixinhos usados como massa de manobra no 8 de janeiro de 2023.

A alegação dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro é de que Moraes está desrespeitando o Congresso, que aprovou a redução das penas e derrubou o veto do presidente Lula. Aqui entra um ponto que precisa ser discutido.

O Congresso, sob a batuta de Davi Alcolumbre, resolveu reinventar o rito do veto. Se Lula vetou o projeto inteiro, o Congresso tinha dois caminhos: acatar ou derrubar. Como a simples derrubada beneficiaria outros criminosos, fez-se a alquimia de derrubar só uma parte do veto, para não ficar mal aos olhos da opinião pública e não dar discurso para o governo.

Moraes decidiu por não aplicar a lei imediatamente porque a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a federação PSOL-Rede contestam a sua constitucionalidade e não apenas a questão formal da derrubada de uma parte do veto.