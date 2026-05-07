Ministro da Educação visita museu da PUC e discute inovação com reitores gaúchos

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
No Rio Grande do Sul para inauguração do novo campus do Instituto Federal, em Viamão, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, aproveitou para fazer uma visita ao Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, em Porto Alegre.
Acompanhado do secretário nacional de Ensino Superior, Marcus Vinícius David, o ministro conheceu os espaços do museu e pode visitar com exclusividade a área onde está sendo preparada uma nova exposição, que vai inaugurar em breve.
Barchini foi conduzido durante o passeio pela coordenadora de Processos Museais do MCT-PUCRS, Simone Monteiro, e pelo superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do TECNOPUC, Jorge Audy.
Após a visita, o ministro participou de um almoço institucional com o reitor da PUCRS, Manuir Mentges, e de outras universidades gaúchas. Entre uma garfada e outra, os assuntos que permearam a refeição foram ciência, tecnologia e inovação. Também participaram os reitores:
- Júlio Xandro Heck, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
- Nídia Heringer, reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar)
- Carlos Corrêa, reitor do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul)
- Márcia Cristina Bernardes Barbosa, reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
- Martha Bohrer Adaime, reitora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
- Suzane da Rocha Vieira Gonçalves, reitora da Universidade Federal do Rio Grande (Furg)
- Jenifer Saffi, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
- Leonardo Beroldt, reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs)
- Padre Sérgio Eduardo Mariucci, reitor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)
- José Paulo da Rosa, reitor da Universidade Feevale (Feevale)
- Cledes Antonio Casagrande, reitor da Universidade La Salle (Unilasalle)