Ministro da Educação visita museu da PUC e discute inovação com reitores gaúchos

Barchini conheceu espaços do museu antes de almoço com reitores. Giordano Toldo / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

No Rio Grande do Sul para inauguração do novo campus do Instituto Federal, em Viamão, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, aproveitou para fazer uma visita ao Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, em Porto Alegre.

Acompanhado do secretário nacional de Ensino Superior, Marcus Vinícius David, o ministro conheceu os espaços do museu e pode visitar com exclusividade a área onde está sendo preparada uma nova exposição, que vai inaugurar em breve.

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Barchini foi conduzido durante o passeio pela coordenadora de Processos Museais do MCT-PUCRS, Simone Monteiro, e pelo superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do TECNOPUC, Jorge Audy.

Após a visita, o ministro participou de um almoço institucional com o reitor da PUCRS, Manuir Mentges, e de outras universidades gaúchas. Entre uma garfada e outra, os assuntos que permearam a refeição foram ciência, tecnologia e inovação. Também participaram os reitores: