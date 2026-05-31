Mesmo com base ligada a Zucco, Sebastião Melo sobe no palanque e reforça apoio a Gabriel Souza

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
A presença do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), no lançamento da pré-candidatura de Gabriel Souza (MDB), no sábado (30), ajudou a esclarecer qual deverá ser sua postura durante a eleição no Estado.
No palco vestindo seu característico chapéu de palha, Melo fez questão de manifestar sua confiança tanto no vice-governador como em Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD à Presidência, como os melhores nomes para evitar "divisões ideológicas".
— Não haverá um Brasil nem um Rio Grande melhor sem investimentos concretos em educação, saúde, segurança, assistência social e mobilidade urbana. E os nossos candidatos Gabriel e Caiado são os mais preparados para defenderem essas bandeiras – bradou Melo.
Nos bastidores, havia dúvida se Melo apoiaria o correligionário Gabriel ou se ficaria neutro, pelos vínculos com o PL de Luciano Zucco, que integra a base do governo municipal, inclusive com a vice-prefeita, Betina Worm. Além disso, dos 22 vereadores da base governista, 15 são de partidos que já anunciaram apoio à candidatura de Zucco ao Piratini.
Mirante
- Ex-deputado e ex-presidente estadual do PP, Jerônimo Gorgen esteve presente no lançamento da pré-candidatura de Gabriel.
- Dezenas de prefeitos do partido coligado com Zucco também participaram e declararam apoio ao emedebista, entre eles o prefeito de Bom Progresso, Norimar Leopoldo Schosseler, presidente da Associação dos Prefeitos da Região Celeiro (Amuceleiro).
- O vice-governador também recebeu a adesão de líderes de setores produtivos do Estado. Um deles é o presidente da Cotrijal, Nei Manica, que já declarou seu apoio a Gabriel e compareceu ao ato no sábado.