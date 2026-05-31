Mesmo com base ligada a Zucco, Sebastião Melo sobe no palanque e reforça apoio a Gabriel Souza

Melo defendeu candidaturas de Caiado à Presidência e de Gabriel Souza a governador. Gustavo Mansur / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A presença do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), no lançamento da pré-candidatura de Gabriel Souza (MDB), no sábado (30), ajudou a esclarecer qual deverá ser sua postura durante a eleição no Estado.

No palco vestindo seu característico chapéu de palha, Melo fez questão de manifestar sua confiança tanto no vice-governador como em Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD à Presidência, como os melhores nomes para evitar "divisões ideológicas".

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— Não haverá um Brasil nem um Rio Grande melhor sem investimentos concretos em educação, saúde, segurança, assistência social e mobilidade urbana. E os nossos candidatos Gabriel e Caiado são os mais preparados para defenderem essas bandeiras – bradou Melo.

Nos bastidores, havia dúvida se Melo apoiaria o correligionário Gabriel ou se ficaria neutro, pelos vínculos com o PL de Luciano Zucco, que integra a base do governo municipal, inclusive com a vice-prefeita, Betina Worm. Além disso, dos 22 vereadores da base governista, 15 são de partidos que já anunciaram apoio à candidatura de Zucco ao Piratini.

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