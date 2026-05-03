Melo acompanha vistoria de comportas na data que marca dois anos da enchente

Melo acompanhou processo de fechamento, em que a comporta é movida e selada manualmente. Cesar Lopes / PMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Na data que marca dois anos desde que o Guaíba começou a invadir as ruas de Porto Alegre, naquela que se tornaria a maior enchente da história gaúcha, o prefeito Sebastião Melo acompanhou o teste das comportas que integram o sistema de proteção da cidade. A ação virou lei ainda em 2024, obrigando que o exercício de fechamento das estruturas seja realizado anualmente no dia 3 de maio.

Ao lado do diretor-presidente do Dmae, Vicente Perrone, Melo acompanhou o fechamento das comportas 1, na Usina do Gasômetro, e 2, no Cais Embarcadero, que receberam melhorias de vedação e mobilidade – assim como as comportas 4 e 6, na Avenida Mauá.

– Assumimos o compromisso de qualificarmos o sistema de proteção contra cheias e temos cumprido esse objetivo com transparência e agilidade. Estamos mais preparados do que antes – disse Melo.

Sob a ameaça de um novo fenômeno El Niño, com a previsão de chuvas intensas no Estado no segundo semestre, a prefeitura planeja concluir as obras em comportas até junho.

Em maio, a comporta 9 deve ser fechada completamente, e até junho as comportas 11 e 12 devem ser substituídas por novas estruturas. Desde a enchente, sete aberturas foram fechadas completamente.