MDB tentará eleger primeira deputada federal e ampliar bancada na Assembleia

Patricia Alba e Fátima Daudt são as principais apostas do partido para a Câmara dos Deputados. Montagem de fotos de Claudio Fachel e Lu Freitas / Divulgação

Sem nunca ter conseguido eleger uma deputada federal em seus 60 anos de existência, o MDB do Rio Grande do Sul tem duas apostas na eleição deste ano para a Câmara: a deputada estadual Patrícia Alba e a ex-prefeita de Novo Hamburgo Fátima Daudt, ex-PSDB e hoje responsável pelo escritório da prefeitura de Porto Alegre em Brasília.

Fátima resistia em concorrer, mas acabou dizendo "sim" depois de receber garantias de que terá o suporte necessário do partido para uma campanha em igualdade de condições com os homens. Dos três deputados que o MDB elegeu em 2022, restou apenas Alceu Moreira, candidato à reeleição. Márcio Biolchi decidiu não disputar novo mandato e Osmar Terra foi para o PL.

Além de Patrícia e Fátima, o MDB vai lançar Fernanda Leite, segunda suplente de vereadora em Porto Alegre, e Izaura Landim, vice-prefeita de Venâncio Aires.

Sem Patrícia na disputa pela reeleição, as principais apostas femininas do partido para a Assembleia são Cris Lohmann, presidente do MDB Mulher-RS, e Tânia Terezinha da Silva, ex-prefeita de Dois Irmãos e ex-secretária na gestão de Fátima Daudt em Novo Hamburgo.

A ex-vereadora Lourdes Sprenger, cotada para concorrer a federal, deverá disputar uma vaga à Assembleia, levando como bandeira a defesa da causa animal.