MDB tentará eleger primeira deputada federal e ampliar bancada na Assembleia

Sem nunca ter conseguido eleger uma deputada federal em seus 60 anos de existência, o MDB do Rio Grande do Sul tem duas apostas na eleição deste ano para a Câmara: a deputada estadual Patrícia Alba e a ex-prefeita de Novo Hamburgo Fátima Daudt, ex-PSDB e hoje responsável pelo escritório da prefeitura de Porto Alegre em Brasília.
Fátima resistia em concorrer, mas acabou dizendo "sim" depois de receber garantias de que terá o suporte necessário do partido para uma campanha em igualdade de condições com os homens. Dos três deputados que o MDB elegeu em 2022, restou apenas Alceu Moreira, candidato à reeleição. Márcio Biolchi decidiu não disputar novo mandato e Osmar Terra foi para o PL.
Além de Patrícia e Fátima, o MDB vai lançar Fernanda Leite, segunda suplente de vereadora em Porto Alegre, e Izaura Landim, vice-prefeita de Venâncio Aires.
Sem Patrícia na disputa pela reeleição, as principais apostas femininas do partido para a Assembleia são Cris Lohmann, presidente do MDB Mulher-RS, e Tânia Terezinha da Silva, ex-prefeita de Dois Irmãos e ex-secretária na gestão de Fátima Daudt em Novo Hamburgo.
A ex-vereadora Lourdes Sprenger, cotada para concorrer a federal, deverá disputar uma vaga à Assembleia, levando como bandeira a defesa da causa animal.
Cris Lohmann tem um cabo eleitoral de peso: o deputado Márcio Biolchi, com quem trabalha há mais de 20 anos como chefe de gabinete. Foi nessa função que ela ganhou fama de resolutiva, como interlocutora de prefeitos e líderes do Interior que precisam de articulação para destravar demandas em Brasília.