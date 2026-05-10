MDB e PSD se apresentam com a chapa completa na Fronteira Oeste

Gabriel (ao microfone), com Frederico (E), Polo, Rigotto, com pré-candidatos a deputado e líderes dos partidos aliados Joel Vargas / Divulgação

Os quatro integrantes da futura chapa majoritária da aliança MDB-PSD cruzaram o Estado para participar de encontros com militantes e líderes políticos em Alegrete e Uruguaiana, na Fronteira Oeste.

Na sexta-feira (8) à noite, Gabriel Souza, Ernani Polo, Germano Rigotto e Frederico Antunes foram recebidos por mais de mil pessoas de 11 municípios no CTG Farroupilha, ao som do Canto Alegretense.

Gabriel Souza usou outro ícone do cancioneiro gaúcho para definir o estado de espírito dos gaúchos depois da pandemia, das estiagens e da enchente. Recitou versos de Veterano, de Antônio Augusto Ferreira, imortalizados por Leopoldo Rassier: “Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim no mais”.

Além dos integrantes da chapa majoritária, o encontro de Alegrete contou com a presença de líderes do MDB, PSD, União Brasil, Federação Renovação Solidária (PRD-Solidariedade) e AGIR, entre os quais, o prefeito Jesse Trindade (MDB), o ex-governador José Paulo Cairoli, os pré-candidatos a deputado estadual Márcio Amaral (MDB), Cristiane Lohmann (MDB), Ana Tarouco (PSD) e Arita Bergmann (PSD) e, a federal, Eduardo Petrarca (MDB), Celeni Viana (PSD), Elidiane Lobato (MDB), Cátia Siqueira (MDB) e Júlia Azambuja (MDB).