MDB e PSD se apresentam com a chapa completa na Fronteira Oeste

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Pré-campanha 
Notícia

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Rosane de Oliveira

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