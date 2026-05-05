MDB dá a largada na coleta de subsídios para o plano de governo de Gabriel Souza

Movimento Vozes do Rio Grande foi lançado em março. Joel Vargas / Divulgação

Começa nesta quarta-feira (6) a série de encontros temáticos batizados de Vozes do Rio Grande, que vai percorrer o Estado recolhendo contribuições para o plano de governo de Gabriel Souza (MDB) e Ernani Polo (PSD). O primeiro encontro será no Instituto Caldeira, a partir das 18h30min e tratará de infraestrutura, transporte e logística

Coordenada pelo ex-senador José Fogaça, a iniciativa prevê a realização de debates durante a semana na Capital e, aos finais de semana, em municípios do Interior. O primeiro encontro fora de Porto Alegre já está marcado para sábado (9), às 10h, na CDL em Uruguaiana.

Do painel sobre infraestrutura e logística participam o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas (Setcergs), Delmar Albarello, e o vice-presidente da Federasul Carlos Bacchieri Duarte.

Gabriel diz que a iniciativa reforça a importância de construir um projeto conectado com a realidade de cada região:

— O Rio Grande precisa continuar evoluindo com responsabilidade, ouvindo quem produz, quem trabalha e quem vive a realidade de cada região. Esses encontros são fundamentais para construir um plano de governo sólido, com os pés no chão e olhando para o futuro.