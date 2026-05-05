Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Legislativo
Notícia

Marco Legal do Turismo Gaúcho é aprovado em primeiro turno na Assembleia

Autor da proposta, deputado Guilherme Pasin (PP) define projeto como "revolução" no setor

Henrique Ternus

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