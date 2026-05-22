Manuela lançará plataforma de voluntários para a campanha inspirada em prefeito de Nova York

Manuela D'Ávila será candidata ao Senado pelo PSOL. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Inspirada na campanha que elegeu Zohran Mamdani prefeito de Nova York, a pré-candidata ao Senado Manuela D'Ávila (PSOL) lançará neste sábado (23) uma plataforma de mobilização de voluntários, movimentos sociais e apoiadores. Intitulada "Agora é com a gente", a ferramenta digital vai integrar as mobilizações nas ruas com as ações de engajamento nas redes sociais.

Pela plataforma, os voluntários poderão organizar atividades em bairros e cidades, além de coordenar equipes e compartilhar conteúdos digitais sobre as agendas da campanha. Na programação do evento de lançamento, que será no Fuga Bar, no 4º Distrito, haverá um treinamento com a equipe de ajudantes sobre as funcionalidades da ferramenta.

— Os agentes da Manu (como são chamados os voluntários), desde o princípio, estão na centralidade da nossa estratégia. O Senado se tornou um dos principais espaços da disputa política nacional. A extrema direita compreendeu isso e está organizada para ocupar esse lugar. Nossa resposta será organização popular, participação coletiva e mobilização democrática — explica Manuela, que se inspirou no prefeito eleito de Nova York para impulsionar sua presença no universo digital.

Além do lançamento da plataforma, haverá um ato político com os pré-candidatos à majoritária da frente de esquerda. Manuela conduzirá uma espécie de programa ao vivo de entrevistas com líderes políticos que representam o grupo e representantes de movimentos sociais.

Juliana Brizola (PDT), que concorrerá a governadora, Edegar Pretto (PT), vice, e Paulo Pimenta (PT), que disputará a segunda vaga no Senado, confirmaram presença. Também estarão no evento os ex-governadores petistas Tarso Genro e Olívio Dutra.

"Tinder" dos pré-candidatos