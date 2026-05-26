Manuela diz que “direita mordeu a isca” e não considera tropeço sua performance no lançamento da plataforma digital

Foi um golaço ou um gol contra de Manuela D’Ávila a performance no lançamento de sua plataforma digital, usando luvas de boxe, ao som da trilha de Rocky Balboa? Na visão do adversário Germano Rigotto (MDB) e de empresários que o abordaram no almoço do Dia da Indústria, foi um tropeço para quem pleiteia uma vaga no Senado. Para a própria Manuela, foi um gol de placa .

Em longa mensagem à coluna, Manuela escreveu: “Só se fala na nossa plataforma e em mim, todos os maiores players da internet do país. A gente sabia que não bastava reunir 3 mil pessoas em um dia de chuva, como reunimos no último sábado. Era preciso furar a bolha. E graças à ajuda da extrema direita conseguimos. Isso fez com que pessoas mais distantes da política estejam se cadastrando na plataforma. Imaginem! Na semana da 6x1, o assunto na Fiergs era meu vídeo sobre a plataforma e sobre o enfrentamento à extrema-direita. Isso é acerto de estratégia. Entendo os que não leem dessa forma. Tem muita gente que ainda não entende de internet. O problema é que isso não é sobre comunicação. E sobre o mundo e o tempo em que estamos vivendo. Já pensou alguém que não entende de internet legislar sobre inteligência artificial?