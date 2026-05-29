Lula se inspira na estratégia de reação ao tarifaço para responder a Trump

Governo Lula classificou decisão do governo norte americano como "retrocesso". Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

A nota divulgada pelo Palácio do Planalto no início da tarde desta sexta-feira (29) deixa clara a estratégia do presidente Lula e de seus conselheiros à decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Lula vai para o tudo ou nada no embate com Flávio Bolsonaro.

A narrativa da campanha de Lula será associar o adversário a outra medida adotada por Donald Trump: o tarifaço, adotado após articulação de Eduardo Bolsonaro.

A nota associa a família Bolsonaro ao crime organizado, tendo por base ligações antigas e homenagens a milicianos. Acusa o adversário de traição à Pátria, um rótulo que colou em Eduardo, por comemorar o tarifaço, mas que não funciona no caso das organizações criminosas.

Mesmo que abra caminho para os Estados Unidos adotarem medidas contra o Brasil, o senso comum interpreta o carimbo de "organização criminosa" como combate à violência no Brasil, caça a bandidos e endurecimento de penas, o que é tarefa das instituições brasileiras.

Leia a nota na íntegra

O Brasil é uma nação soberana que tem travado combate permanente contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), o Comando Vermelho (CV) e as demais facções e milícias que praticam o terrorismo nos territórios em que vivem milhões de famílias. Enfrentar essas organizações criminosas com firmeza é, e continuará sendo, prioridade do Estado brasileiro.

O terror causado por essas organizações em comunidades busca obter lucro através do crime, especialmente pelo tráfico de drogas e armas, e não pode ser confundido com o tipo de ação por motivos ideológicos, políticos e religiosos do terrorismo internacional.

A segurança da nossa população é importante demais para ser manipulada politicamente por traidores que tentam confundir esses conceitos. Por falsos patriotas, envolvidos com o crime organizado, que pedem a autoridades estrangeiras a interferência em assuntos brasileiros.

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É deplorável que mais uma vez integrantes da família Bolsonaro viajem aos Estados Unidos para defender intervenção estrangeira no Brasil, como já fizeram no tarifaço, que causou tantos danos ao nosso país.

Aprovamos recentemente uma lei de combate às facções e milícias com penas que chegam a até 80 anos de prisão — a maior prevista em toda a legislação brasileira. O Governo do Brasil conduz o programa "Brasil contra o Crime Organizado", que combate as facções e milícias desde o seu braço armado nas esquinas até o seu andar de cima.

O crime organizado não respeita fronteiras e seu combate exige ação conjunta. Construímos, ao longo de décadas, parcerias com vários países, inclusive com os Estados Unidos. O Brasil apresentou em 16 de abril deste ano, ao Departamento de Estado dos EUA, uma proposta focada na inteligência e na cooperação internacional que inclui ampliação dos controles sobre a lavagem de dinheiro praticada no exterior e sobre o tráfico de armas enviadas ao Brasil.

Qualquer colaboração internacional para o combate às facções será bem-vinda. Seguimos dispostos a construir soluções conjuntas benéficas aos países envolvidos. Mas não aceitaremos o uso de medidas arbitrárias vindas do estrangeiro como pretexto para atacar a nossa soberania e a nossa economia.

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Medidas unilaterais, não negociadas, podem enfraquecer o combate aos criminosos e gerar ações que colocam em risco a vida das pessoas que nada têm a ver com o crime. Podem reduzir a capacidade de compartilhamento de informações entre as polícias. Podem afetar nosso sistema financeiro e inovações nacionais como o PIX, que incomodam interesses estrangeiros.

Em resumo, trata-se de possível retrocesso no combate ao crime, risco à vida das pessoas e prejuízos econômicos ao país.