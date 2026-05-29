Lula corre o risco de nova derrota ao insistir na indicação de Jorge Messias para o STF

Insistência de Lula com Messias só pode ser interpretada como teimosia ou falta de inteligência. Marcelo Camargo / Agência Brasi

Sem dizer quando fará isso, o presidente Lula confirmou nesta sexta-feira (29), em Sergipe, que vai reencaminhar ao Senado a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Em um país de tantos juristas competentes, homens e mulheres com currículo melhor que o de Messias, a insistência só pode ser interpretada como teimosia ou falta de inteligência.

Chega a ser cruel com o próprio Messias submetê-lo novamente ao calvário de mendigar votos em um Senado que se move à luz de interesses nem sempre republicanos.

É fato que Messias foi rejeitado por motivos políticos, em um momento de fragilidade de Lula, e que o cenário parece ter mudado. Mas também é verdade que não há segurança de que o Senado vá garantir os votos necessários, ainda mais em plena campanha eleitoral. Lula pode ter acertado os ponteiros com Davi Alcolumbre, mas não tem seguro contra nova rejeição.