Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Cabeça dura
Opinião

Lula corre o risco de nova derrota ao insistir na indicação de Jorge Messias para o STF

Presidente disse em Sergipe que vai encaminhar novamente o nome do advogado-geral da União

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS