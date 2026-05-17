Lula atrai suspeita com remoção de delegado que pediu a quebra de sigilo do filho

Presidente deveria ser o primeiro a pedir que tudo seja investigado. EVARISTO SA / AFP

No momento em que seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), corta um dobrado para explicar suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro, o presidente Lula atravessa a rua para escorregar numa casca de banana com a mudança na coordenação dos inquéritos relacionados às fraudes no INSS. É difícil acreditar que a saída do delegado que pediu a quebra do sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, tenha sido uma mera “decisão técnica” da Polícia Federal.

Dado que as ligações de Lulinha com o Careca do INSS são inquestionáveis, o presidente deveria ser o primeiro a pedir que tudo seja investigado. Se o filho não deve nada, não há o que temer. Mas os aliados do governo foram os primeiros a frear a investigação na CPI do INSS.

A Polícia Federal transferiu o comando dos inquéritos relacionados às fraudes no INSS para a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores, o que significou a saída do delegado Guilherme Figueiredo da Silva, que pediu a investigação de Lulinha. A Polícia Federal esclareceu que foi o próprio delegado, que chefiava a Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários, quem solicitou a transferência, pedindo retorno ao seu estado natal, Minas Gerais.