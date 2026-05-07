Leite pede para usar mais dinheiro do governo federal em obra contra cheias em Eldorado do Sul, que dobrou de valor

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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