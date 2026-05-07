Leite pede para usar mais dinheiro do governo federal em obra contra cheias em Eldorado do Sul, que dobrou de valor

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O governador Eduardo Leite aproveitou a agenda da ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, no Estado para endereçar demandas do Piratini ao governo federal. Além de solicitar a prorrogação da dívida com a União, com sinalização positiva da ministra, Leite pediu autorização para usar mais recursos federais na construção do dique de Eldorado do Sul. O valor previsto dobrou após a atualização do anteprojeto.

Anunciada no dia 30 de abril, a revisão do projeto que promete proteger a cidade da Região Metropolitana contra as cheias do Jacuí trouxe melhorias e ajustes técnicos ao esboço inicial, levando em conta os impactos da enchente de 2024, quando 80% da cidade ficou submersa. Entre as mudanças, a atualização prevê elevação da cota dos diques, novas estruturas e readequações no sistema de drenagem municipal.

Com maior contenção, o projeto encareceu, e o valor que anteriormente era calculado em R$ 531 milhões aumentou para R$ 1,1 bilhão. Os recursos devem ser financiados com o Fundo de Investimento em Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Firece), mas, com o novo custo, precisa de aval do governo federal para complementar a diferença.

Em dezembro de 2024, o governo federal destinou R$ 6,5 bilhões para o fundo. Leite sustenta que a complementação solicitada é viável, já que, desde então, o valor ficou rendendo na conta e agora soma R$ 7,6 bilhões.

Eduardo Leite e Miriam Belchior participaram de ato do governo federal sobre dois anos da enchente. Maurício Tonetto / Divulgação

— Onde antes se previa um sistema com base nos parâmetros da enchente de 1941, agora falamos de um projeto atualizado aos paradigmas trazidos pela enchente de 2024, com diques mais elevados, mais casas de bombas e soluções mais robustas. Por isso, estamos pleiteando que o comitê gestor do fundo possa viabilizar esse ajuste de valor, plenamente possível só com os rendimentos do Firece, para que possamos lançar a licitação já em agosto — pleiteou o governador.

Durante a reunião, a ministra não deu indicativos sobre a possibilidade de atender a demanda. Apenas sinalizou que levará o pleito para análise dos técnicos do governo. Mesmo assim, Leite e Miriam assinaram a transferência, para o governo do Estado, dos R$ 531 milhões que já estavam previstos para a obra. Também foram formalizadas a destinação de recursos para viabilizar as obras no Arroio Feijó (R$ 2,5 bilhões), na Bacia do Rio Gravataí (R$ 450 milhões) e na Bacia do Rio dos Sinos (R$ 1,9 bilhão).