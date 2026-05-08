Leite e Melo buscam investimentos em viagem aos Estados Unidos

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Uma comitiva gaúcha embarca nesta sexta-feira (8) rumo a Nova York, nos Estados Unidos, para participar da Brazilian Week. Acompanhados de secretários dos seus governos, o governador Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, cumprirão agendas de negócios até o dia 16 de maio na tentativa de atrair investimentos para o Rio Grande do Sul. De Nova York, parte da comitiva irá a Washington para reuniões com bancos e investidores internacionais.
Ambos terão reuniões com empresários e líderes globais relacionadas a tecnologia, infraestrutura e inovação. Durante os encontros, Leite e Melo colocarão o Estado e sua capital na vitrine, apresentando oportunidades de negócios e motivos para investir na região.
Na agenda inicial divulgada pelo Estado, Leite terá reuniões com a diretora global de impacto da IBM, Justina Nixon-Saintil, e com representantes do Spotify. Melo vai lançar a plataforma do Distrito da Inovação, destinado a transformar uma área específica do 4º Distrito em um ecossistema de desenvolvimento econômico, tecnológico e cultural. Além disso, o prefeito irá à Universidade Cornell para conhecer iniciativas de inovação e empreendedorismo.
Com as ausências de Leite e Melo, Gabriel Souza assumirá o cargo de governador até o dia 18 de maio e Betina Worm será prefeita pelas próximas duas semanas.
Comitiva de Leite
- Eduardo Cunha da Costa, procurador-geral do Estado
- Leandro Evaldt, secretário de Desenvolvimento Econômico
- Artur Lemos, secretário-geral de Governo
- Lisiane Lemos, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia
- Pedro Capeluppi, secretário da Reconstrução
- Itanielson Cruz, secretário-adjunto da Fazenda
- Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS
- Euclides Neto, chefe de gabinete do governador
- Leonardo Holzmann Neves, assessor especial
- Carlos Ismael Moreira, assessor de imprensa
Comitiva de Melo
- Germano Bremm, secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade
- Susana Kakuta, secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos
- Claudia Silber, diretora de Relações Internacionais
- Valéria Leopoldino, primeira-dama (despesas custeadas de forma particular e sem ônus ao município)