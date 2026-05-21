Juliana vai lançar programa para discutir plano de governo dividido em áreas temáticas

Juliana Brizola é pré-candidata a governadora pelo PDT. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com a proposta de ouvir as pessoas sobre suas prioridades, Juliana Brizola (PDT) lançará na segunda-feira (21) o programa de discussões sobre seu plano de governo. A coligação que reúne oito partidos da esquerda apresentará os coordenadores de cada área temática e também as próximas agendas e roteiros da chapa majoritária no Interior.

Na sede do PDT gaúcho, em Porto Alegre, Juliana, seu vice Edegar Pretto (PT) e líderes dos partidos que integram a coligação vão apresentar o conceito que será utilizado para elaborar o plano de governo.

O documento será dividido em áreas temáticas. As propostas elaboradas por cada grupo serão envelopadas em um plano geral, que será apresentado durante seminário previsto para o final de julho.

— Queremos construir um plano que nasça da realidade de quem vive o nosso Estado todos os dias, colocando a população no centro das decisões — planeja Juliana.

Paulo Burmann, que comanda a elaboração do plano de governo, irá empossar simbolicamente os coordenadores temáticos, a quem também dará as diretrizes e orientações para a construção de um trabalho uniforme. Um dos nomes que será apresentado é o de Alberto Kopittke, especialista em segurança pública.

— Será o início do trabalho dos grupos temáticos, mesmo que alguns já estejam se reunindo. Sentimos necessidade de fazer um lançamento formal, até porque as entidades querem contribuir e têm que saber a quem se dirigir — explica Vieira da Cunha, que atua na coordenação da campanha.

Nas agendas pelo Interior, a coligação de esquerda planeja interagir com entidades representativas e colher ideias que possam ser incorporadas ao plano.