Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Debate por área
Notícia

Juliana vai lançar programa para discutir plano de governo dividido em áreas temáticas

Reunião na sede do PDT, na segunda-feira, apresentará os coordenadores de cada setor

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS