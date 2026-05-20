Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Na Federasul
Notícia

Juliana se compromete a não aumentar impostos e surpreende empresários

Pré-candidata do PDT a governadora foi a terceira a participar do Tá Na Mesa Pré-Eleições

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS