Juliana recebe sugestões do PSB para o plano de governo

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Juliana Brizola, pré-candidata a governadora pelo PDT, foi recebida na sede do PSB nesta segunda-feira (11) para uma reunião com líderes socialistas. Do presidente estadual, Beto Albuquerque, e da deputada estadual Bruna Rodrigues, Juliana recebeu contribuições para a elaboração do plano de governo que irá apresentar aos gaúchos como postulante ao Piratini.
Entre as prioridades, o PSB elencou a educação como a principal, defendendo ensino integral, autonomia financeira para a Uergs e ampliação das escolas técnicas no Estado. Também pediu à trabalhista que dedique sua atenção à saúde e em políticas de combate aos feminicídios e à violência contra as mulheres — principal bandeira de Bruna.