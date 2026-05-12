Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições
Notícia

Juliana recebe sugestões do PSB para o plano de governo

Pré-candidata do PDT teve reunião com deputada e presidente estadual do partido

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS