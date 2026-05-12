Juliana recebe sugestões do PSB para o plano de governo

Bruna Rodrigues e Beto Albuquerque entregaram documento à Juliana (centro). Gabriel Gabo / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Juliana Brizola, pré-candidata a governadora pelo PDT, foi recebida na sede do PSB nesta segunda-feira (11) para uma reunião com líderes socialistas. Do presidente estadual, Beto Albuquerque, e da deputada estadual Bruna Rodrigues, Juliana recebeu contribuições para a elaboração do plano de governo que irá apresentar aos gaúchos como postulante ao Piratini.

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