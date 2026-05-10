Juliana e Pimenta visitam a Fenasoja e ouvem demandas da região Noroeste

Pimenta, Juliana e o deputado Gerson Burmann tiram fotos com simpatizantes em Santa Rosa. Vitor Villela / Divulgação

Acompanhada do deputado federal Paulo Pimenta (PT), que concorrerá ao Senado, a pré-candidata do PDT ao Piratini, Juliana Brizola, visitou a Fenasoja, em Santa Rosa, na véspera do encerramento e tirou fotos com simpatizantes.

Líderes dos dois partidos, como os deputados Gerson Burmann (PDT) e Elvino Bohn Gass (PT), que são da região, acompanharam a visita. Também estiveram com a dupla o coordenador da campanha, Vieira da Cunha, e o presidente do PDT, Romildo Bolzan.

— Na Fenasoja, acompanhei de perto a força de uma região que move a nossa economia, mas também ouvi demandas importantes da nossa gente, como infraestrutura, saúde, educação, conectividade e apoio a quem produz — escreveu Juliana nas redes sociais.