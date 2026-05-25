Juliana Brizola lança programa para discutir plano de governo com caravana pelo Interior

Juliana e Edegar apresentaram marca do movimento "Coração Gaúcho". Thiago Lopes / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Um ato nesta segunda-feira (25), na sede do PDT em Porto Alegre, inaugurou o programa, que terá o objetivo de "colocar os gaúchos no centro das decisões", conforme os líderes pedetistas. Quem coordenará a elaboração do plano de governo será Paulo Burmann, ex-reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Serão quatro eixos principais para elaboração do programa de propostas, divididas em 23 grupos temáticos. O plano é levantar ideias para as áreas social, de infraestrutura, econômica e administrativa.

Ao explicar o nome do movimento, Juliana explicou que o Estado se manteve de pé nos seus momentos mais difíceis devido ao coração do povo gaúcho, que passará a ter mais participação em um eventual governo.

— O Rio Grande do Sul sempre foi feito de coragem. Da força de quem enfrenta as dificuldades sem baixar a cabeça, de quem trabalha cedo, produz, empreende e luta todos os dias pela sua família. O Coração Gaúcho nasce como um chamado: para ouvir mais, unir mais e construir mais. Porque quando o povo fala mais alto, o Rio Grande encontra o seu caminho — explicou Juliana.

Roteiro no Interior

Além da definição dos grupos temáticos, o movimento também dá início a agendas regionais para incorporar demandas locais no plano de governo. O primeiro encontro será na Região Sul, já no próximo final de semana.