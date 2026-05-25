Juliana Brizola lança programa para discutir plano de governo com caravana pelo Interior

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Depois de Luciano Zucco (PL) e Gabriel Souza (MDB), chegou a vez de Juliana Brizola (PDT) lançar seu programa de encontros para construção do plano de governo. Intitulado "Coração Gaúcho", o movimento levará Juliana e o vice Edegar Pretto (PT) a agendas no Interior para escuta de demandas e contribuições da população, de especialistas e de líderes setoriais.
Um ato nesta segunda-feira (25), na sede do PDT em Porto Alegre, inaugurou o programa, que terá o objetivo de "colocar os gaúchos no centro das decisões", conforme os líderes pedetistas. Quem coordenará a elaboração do plano de governo será Paulo Burmann, ex-reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Serão quatro eixos principais para elaboração do programa de propostas, divididas em 23 grupos temáticos. O plano é levantar ideias para as áreas social, de infraestrutura, econômica e administrativa.
Ao explicar o nome do movimento, Juliana explicou que o Estado se manteve de pé nos seus momentos mais difíceis devido ao coração do povo gaúcho, que passará a ter mais participação em um eventual governo.
— O Rio Grande do Sul sempre foi feito de coragem. Da força de quem enfrenta as dificuldades sem baixar a cabeça, de quem trabalha cedo, produz, empreende e luta todos os dias pela sua família. O Coração Gaúcho nasce como um chamado: para ouvir mais, unir mais e construir mais. Porque quando o povo fala mais alto, o Rio Grande encontra o seu caminho — explicou Juliana.
Roteiro no Interior
Além da definição dos grupos temáticos, o movimento também dá início a agendas regionais para incorporar demandas locais no plano de governo. O primeiro encontro será na Região Sul, já no próximo final de semana.
Entre os dias 29 e 31, Juliana passará por Pelotas, Rio Grande, Arroio Grande e São Lourenço do Sul. Em junho, a caravana irá até a Serra, depois pelas regiões das Missões, Central, Fronteira Oeste e Metropolitana. Em julho, o roteiro vai à Campanha, à Região Norte e ao Litoral.