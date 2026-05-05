Juíza promovida de Alegrete para Esteio recebe R$ 67,8 mil de auxílio-mudança

Juíza se mudou de Alegrete para Esteio, na Região Metropolitana. Jeff Botega / Agencia RBS

O corte de penduricalhos no Judiciário não chegou a todos os extras que engordam os contracheques para além dos autorizados expressamente pelo Supremo Tribunal Federal.

Uma juíza promovida recentemente da comarca de Alegrete para a de Esteio, na Região Metropolitana, recebeu R$ 67.789,68 a título de auxílio-mudança ou “ajuda de custo por remoção”, de acordo com o documento do setor de Recursos Humanos.

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É ilegal? Não é.