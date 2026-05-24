Heinze suspende agenda de viagens para acompanhar esposa no hospital 

Oniprosente nos eventos do agronegócio e da política, o senador Luis Carlos Heinze (PP) deu uma pausa nas agendas de viagem para acompanhar a esposa, Sandra, que está internada na UTI do Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre.
Dona Sandra fez uma cirurgia de quadril no dia 11 de maio e, posteriormente, sofreu um AVC.
Heinze publicou nota nas redes sociais explicando sua ausência em compromissos políticos. O senador escreveu que segue acompanhando os trabalhos do gabinete e que todas as demandas estão sendo atendidas pela sua equipe.
Na Fronteira Oeste, a esposa de Heinze é considerada “a cabeça política da família”.