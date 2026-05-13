Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Imposto revogado
Opinião

Fim da taxa das blusinhas mistura oportunismo político e desrespeito às empresas brasileiras

É ilusório sonhar com redução da carga tributária para evitar concorrência desleal. Os R$ 5 bilhões que as compras do Exterior até US$ 50 renderam em 2025 farão falta em outra ponta

Rosane de Oliveira

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