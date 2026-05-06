Ex-ministro Paulo Guedes dará contribuições ao plano de governo de Zucco 

Guedes e Zucco passearam pela Fenasoja, onde o ex-ministro fez palestra. Matheus Raugust / Divulgação

Ao chegar à Fenasoja, em Santa Rosa, nesta quarta-feira (6), o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, chamado de Porto Ipiranga de Jair Bolsonaro, encontrou à sua espera o candidato do PL a governador, Luciano Zucco, admirador das políticas que ele adotou no governo ao qual serviu por quatro anos. Os dois combinaram que Guedes irá contribuir com orientações e sugestões para a construção do plano econômico de Zucco. Guedes sugeriu que o candidato convide outro ex-ministro de Bolsonaro, Adolfo Sachsida, para contribuir com as propostas nas áreas de minas e energia.

Zucco disse a Guedes que seu plano de governo para o Rio Grande do Sul deverá seguir os princípios adotados na gestão dele no ministério da Economia, como responsabilidade fiscal, desburocratização e estímulo ao setor produtivo.

— Paulo Guedes conduziu reformas importantes no governo Bolsonaro, reduziu a burocracia e abriu mais espaço para quem trabalha, produz e empreende. É essa visão que precisamos fortalecer no Rio Grande do Sul: gestão séria, responsabilidade fiscal, mas com a retomada do desenvolvimento e do protagonismo econômico do nosso Estado. Será uma honra contar com esse conhecimento e contribuição — disse Zucco.

Na palestra que fez em Santa Rosa, Guedes abordou o cenário econômico internacional, os impactos positivos das democracias liberais e conservadoras para o fortalecimento da economia, além de fazer críticas ao socialismo e destacar o potencial do agronegócio brasileiro.