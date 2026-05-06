Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Modelo de gestão 
Notícia

Ex-ministro Paulo Guedes dará contribuições ao plano de governo de Zucco 

Os dois se encontraram na Fenasoja, em Santa Rosa

Rosane de Oliveira

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