Engenheiro lança websérie sobre infraestrutura em linguagem acessível e oportuna em tempo de eleição

Primeiro episódio da websérie já está no ar. YouTube / Reprodução

Depois de 30 anos como professor na Faculdade de Engenharia da UFRGS e da passagem por órgãos públicos, o engenheiro Luiz Afonso Senna resolveu se reinventar para manter ativa a sua mente inquieta. A opção foi produzir livros e uma websérie batizada de Infra 360, com análises acessíveis sobre transportes, saneamento, energia e mobilidade urbana. A série é particularmente oportuna para quem pretende discutir infraestrutura com propriedade neste ano eleitoral.

Entre os assuntos abordados nos 23 episódios da série (lançados a cada 10 dias) estão rodovias, ferrovias, saneamento, energia, logística, mobilidade urbana e redes judiciais. Os vídeos também contextualizam os temas com dados históricos, apresentam números, fotos e explicações simplificadas de conceitos técnicos, usando a experiência em sala de aula.

Aos 69 anos, ex-secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre e ex-conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), Senna tem no currículo o título de mestre e PhD em Transportes, com pós-doutorado na Universidade de Oxford. Essa experiência deu a ele a convicção de que no debate eleitoral sério não há espaço para a demagogia em relação a obras públicas.

Por isso, aos candidatos que o procuram ele ensina que os investimentos pesados em rodovias estaduais não cabem no orçamento do DAER e é preciso trabalhar com as concessões privadas, sem preconceito e sem discurso fácil.