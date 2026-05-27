Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Na Casa Branca
Opinião

Encontro de Flávio Bolsonaro com Trump se esgota em foto no Salão Oval

Presidente dos Estados Unidos não se manifestou sobre a visita do pré-candidato do PL

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS