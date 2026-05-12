Em Nova York, Eduardo Leite defende "senso de urgência" para reformas no Brasil

Leite falou para plateia composta por líderes empresariais em evento promovido pelo Lide. Mauricio Tonetto / Divulgação

Durante o 15º fórum de investimentos no Brasil (Brazil Investment Forum), em Nova York, o governador Eduardo Leite voltou a apresentar ideias para o desenvolvimento do país e afirmou que o Brasil precisa retomar o "senso de urgência" para avançar em reformas estruturais. Leite foi um dos palestrantes do evento promovido pelo Lide, grupo de líderes empresariais, durante a Brazilian Week.

Ao lado do ex-presidente Michel Temer, do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do ex-governador de São Paulo João Dória, Leite destacou que o país já conhece o caminho da modernização. Citou reformas do atual governo e dos anteriores, como a trabalhista, a da Previdência e a tributária, como medidas cruciais para melhorar o ambiente de negócios nacional.

— O importante é que a gente tenha o mesmo senso de urgência que tivemos em outros momentos históricos, quando o país decidiu voltar à democracia ou combater a hiperinflação — afirmou.

Como costuma fazer, citou ações da sua gestão no Rio Grande do Sul como exemplos do que pode ser feito no âmbito nacional. Além do equilíbrio fiscal, destacou o investimento em escolas de tempo integral, que eram 18 quando assumiu o governo e atualmente são 432 espalhadas no Estado.

— O Estado precisa focar naquilo que realmente aumenta a produtividade: educação, capital humano, ambiente de negócios e infraestrutura. O setor privado pode ser um parceiro importante nesse processo — sugeriu, ao falar da concessão e privatização nas áreas de energia, saneamento, gás e infraestrutura rodoviária.

Leite foi um dos painelistas ao lado de João Dória, Michel Temer, Elmano de Freitas e deputados brasileiros. Mauricio Tonetto / Divulgação

Quase R$ 1 milhão em patrocínios

Para garantir espaço à divulgação dos projetos do Rio Grande do Sul aos investidores reunidos na Semana do Brasil em Nova York, o governo do Estado investiu R$ 940 mil em eventos organizados por veículos de comunicação. Foram R$ 500 mil para o Brazil Journal, R$ 300 mil no Summit Valor Econômico Brazil e R$ 140 mil no Brazilian Regional Markets.

O secretário de Comunicação, Caio Tomazeli, diz que a compra de cotas patrocínio é normal em eventos como a Brazil Week e que “viabilizam a inserção do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Invest RS, em um ambiente estratégico de interlocução com investidores, lideranças empresariais e políticos”.

Caio destaca que o Brazil Journal tem mais de 2,2 milhões de visitas em seu site, uma base de aproximadamente 78 mil assinantes e uma taxa de abertura de newsletter em torno de 56%, indicador superior à média de mercado e que evidencia o elevado nível de engajamento de sua audiência.

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Já o Summit Valor Econômico Brazil – USA, segundo o secretário, “consolida-se como um dos principais fóruns de diálogo bilateral no calendário internacional, realizado em um dos mais importantes centros financeiros globais, reunindo lideranças empresariais, investidores institucionais, autoridades governamentais e especialistas de referência”.

“As contrapartidas a serem oferecidas pelo patrocinado asseguram a efetiva promoção institucional do Rio Grande do Sul em âmbito nacional e internacional, ampliando sua visibilidade junto a públicos estratégicos e tomadores de decisão”, justifica.

Já o Brazilian Regional Markets, de acordo com Tomazeli, “é uma plataforma que conecta os principais líderes e investidores do Brasil e do mundo, impulsionando o desenvolvimento regional e a integração dos mercados brasileiros ao cenário global de negócios”.