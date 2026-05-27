Em encontro com empresários, Gabriel Souza defende concessões e critica adversários

Gabriel falou com empresários durante reunião-almoço nesta quarta-feira (27). Arthur Vargas / Divulgação

Na estreia da série de encontros dos associados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos (Sincodiv-Fenabrave) com os pré-candidatos ao Piratini e ao Senado, os quatro integrantes da chapa MDB-PSD apresentaram suas propostas não apenas para o setor, mas para diferentes áreas. O vice-governador Gabriel Souza fez uma defesa enfática das concessões e disse estranhar que o candidato do PL, Luciano Zucco, tenha defendido, em um painel na cidade de Sapiranga, a manutenção da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), criada no governo Tarso Genro (PT):

— É engraçado porque nenhum outro Estado tem uma concessionária estatal de rodovias. Em 14 anos, a EGR duplicou apenas 7,2 quilômetros de rodovias. São Paulo tem 40% das rodovias pedagiadas e nenhuma empresa fala em sair de lá por causa dos pedágios.

— Temos que inverter a lógica de falar de pedágio e não de investimentos. Precisamos perguntar se o Rio Grande do Sul quer investimentos em duplicação de rodovias, acessos, contornos viadutos. O pedágio é a contrapartida a se pagar para ter estradas mais seguras — disse o vice-governador.

Gabriel voltou a dizer que quer debater abertamente as questões do Rio Grande do Sul com os adversários, mas encontra resistência. Tanto Zucco quanto Juliana Brizola (PDT) têm recusado a participação em debates propostos por entidades e veículos de comunicação do Interior.

— Se alguém quer ser governador, não pode fugir do debate. Se quer conforto, não seja governador.

Aos empresários, anunciou que, se for eleito, vai lançar o maior programa de ensino técnico e profissionalizante da história do Rio Grande do Sul. Apontou como fonte de financiamento o percentual do Propag, acordo de renegociação da dívida, que planeja assinar em julho de 2027.

Polo será interlocutor com o setor produtivo

No encontro do Sincodiv, o pré-candidato a vice de Gabriel, Ernani Polo, foi anunciado como “interlocutor da chapa junto ao setor produtivo”. A escolha se baseia na experiência de Polo como secretário da Agricultura e, depois, do Desenvolvimento Econômico, onde criou laços com líderes da agricultura, da indústria e do comércio.

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Qualificação do Senado

Os dois pré-candidatos da chapa ao Senado, Germano Rigotto e Frederico Antunes, defenderam o papel do senador na defesa dos interesses do Estado, em pautas como a renegociação da dívida, a criação de um fundo constitucional como os que existem para outras regiões e a revisão do pacto federativo.

— Não tem como o Estado voltar a pagar essa dívida na metade de 2027. Para isso precisa de um senador que tenha capacidade de articulação, equilíbrio e disposição para o diálogo — justificou Rigotto, numa espécie de autopropaganda.

Frederico destacou a desburocratização do Detran, elogiada pelo presidente do Sincodiv, Jefferson Fürstenau. O empresário disse que o Detran era um dos três piores do Brasil e hoje está entre os três melhores, com a digitalização de processos, a desburocratização e o fim da vistoria para carros zero quilômetro.

Gabriel fez uma crítica mais dura em relação aos atuais senadores, com uma ressalva à dedicação de Luis Carlos Heinze ao setor primário: