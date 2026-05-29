Eduardo Leite se engaja na campanha de Gabriel Souza ao governo do RS

Ernani Polo (E), Gabriel Souza (C) e Eduardo Leite (D). Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O governador Eduardo Leite embarcou de vez na campanha do seu vice, Gabriel Souza (MDB), que tenta a sucessão ao Piratini, às vésperas do lançamento da pré-candidatura. No Instagram, onde reúne 1,5 milhão de seguidores, Leite trocou a foto de perfil para uma em que aparece ao lado de Gabriel e divulgou vídeo em que apresenta a chapa governista para a disputa eleitoral.

Gravado no Palácio Piratini na quarta-feira (27), o material mostra Leite ressaltando os desafios enfrentados pelo governo nos últimos quatro anos, como a crise fiscal, a enchente e a pandemia. Ao dizer que o trabalho não foi feito sozinho, o governador apresenta Gabriel e também o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, que concorrerá a vice.

"Não tenho dúvida que estes dois são os caras mais preparados para poder liderar o novo momento que vem pela frente pro Rio Grande. Por isso que, nas minhas redes, além de falar daquilo que a gente já fez, do que está fazendo, quero falar também dos sonhos que a gente tem para o futuro do nosso Rio Grande, porque eles têm tudo para ser não apenas aqueles que seguem esse trabalho, mas evoluem, melhoram, aprimoram tudo o que nós fizemos", afirma Leite no vídeo, sugerindo que deverá abordar mais vezes a corrida eleitoral que definirá seu sucessor.

Até então, Leite já havia divulgado a marca "100% RS", criada para a campanha de Gabriel, e aparecia com Gabriel em agendas do governo e eventos dos partidos que compõe a chapa, MDB e PSD.

Lançamento da pré-candidatura

Eduardo Leite estará também neste sábado (30) no Fly51, na Zona Norte da Capital, para o lançamento oficial da pré-candidatura de Gabriel Souza ao Piratini, além do vice Ernani e dos postulantes ao Senado, Germano Rigotto e Frederico Antunes. Caberá a Leite recepcionar também Ronaldo Caiado, pré-candidato à Presidência pelo PSD, que optou pelo ex-governador de Goiás para a disputa em detrimento do gaúcho.