Eduardo Leite projeta déficit de R$ 4,8 bilhões para 2027 e fala em "equilíbrio fiscal frágil" no RS

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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