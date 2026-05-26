Edegar Pretto é escolhido como peça central da campanha de Lula no RS 

Edegar Pretto comandará decisões políticas na campanha de Lula no Estado. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Candidato a vice-governador na chapa de Juliana Brizola (PDT), Edegar Pretto (PT) terá um papel central no palanque de Lula no Rio Grande do Sul. Pretto será o coordenador da campanha do presidente, que tentará se reeleger para o quarto mandato.

A decisão foi tomada pela Executiva petista em reunião na segunda-feira (25). Os líderes do partido reconheceram a trajetória política de Edegar como deputado estadual, quando foi líder do governo Tarso Genro, e na presidência da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Na coordenação da campanha, Edegar tentará mostrar aos eleitores gaúchos o impacto positivo das ações do governo do Lula no Estado, com destaque para programas sociais e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

— O presidente Lula reconstruiu o Brasil e devolveu esperança a milhões de brasileiros. Nosso papel é levar essa mensagem a cada canto do Rio Grande do Sul, mostrando que o desenvolvimento com justiça social é possível e já está acontecendo — afirmou.