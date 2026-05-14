Do RS para Las Vegas: projeto de escolas modulares é selecionado para evento mundial de tecnologia e arquitetura

Escola no loteamento Breno Garcia, em Gravataí, está sendo construída nos moldes do Escola+ Reprodução / Governo do RS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Criado para agilizar a construção de novas escolas e estabelecer um padrão visual na rede estadual, o projeto Escola+ foi selecionado para um dos maiores eventos do mundo de tecnologia aplicada a arquitetura, engenharia, construção e operação. O modelo desenvolvido pela Secretaria de Obras do Estado será apresentado no Autodesk University 2026, marcado para setembro, em Las Vegas.

O projeto foi uma das seis iniciativas brasileiras escolhidas para o evento, entre 183 trabalhos. As arquitetas Gabriela Fiuza e Júlia Akemi, da Divisão de Padronização da Informação da Construção, ficarão encarregadas de representar a secretaria nos Estados Unidos. Elas farão uma palestra sobre os conceitos usados no Escola+.

— Não se trata de uma iniciativa pontual, mas de um legado que deixamos para o Rio Grande do Sul. Ter esse reconhecimento em nível internacional nos dá mais uma chancela para o projeto que está qualificando as escolas do Estado — exaltou a secretária de Obras, Izabel Matte.

A primeira escola concebida nos padrões do Escola+ já está em construção. Ficará em Gravataí, no loteamento Breno Garcia. O investimento de R$ 37,4 milhões inclui o prédio, uma quadra descoberta e um ginásio esportivo.