Detran lançará campanha para tentar reduzir número de acidentes com motos

Para tentar reduzir o número de acidentes envolvendo motociclistas no Estado, o Detran lançará no fim de semana uma campanha de conscientização dos condutores. São intervenções urbanas que demonstram, de forma visual, as consequências dos comportamentos de risco quando se pilota uma moto. O alerta será reforçado com outra campanha, de maior porte, a ser realizada nos próximos meses, voltada aos motoboys.
Como boa parte dos acidentes envolvem motoboys, a diretora institucional do Detran, Diza Gonzaga, diz que é preciso atingir os três pontos da tele-entrega:
— Temos que conscientizar os próprios motoboys, os donos das teles, que muitas vezes querem entregas em minutos, e nós consumidores, que pedimos um remédio ou uma pizza quentinha e ficamos ligando para a empresa reclamando que está demorando. Aí vemos esta loucura nas ruas e achamos que o único culpado desta correria é o motoboy. Temos que fazer a nossa parte também.
Diza informa que o Detran está trabalhando também na Escola Pública de Trânsito, oferecendo cursos para os motoboys. Os comerciais deverão reforçar esse trabalho.