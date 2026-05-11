Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Maio Amarelo
Notícia

Detran lançará campanha para tentar reduzir número de acidentes com motos

Número alarmante de mortes no trânsito justifica a iniciativa, que começa no fim de semana

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS