Deputados federais se mobilizam para garantir investimento da CMPC em Barra do Ribeiro

Deputados gaúchos começam mobilização para liberar investimento em Barra do Ribeiro. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A bancada federal gaúcha acordou para o risco de o Rio Grande do Sul perder o maior investimento de sua história, o projeto de R$ 27 bilhões da CMPC, que prevê a construção de uma fábrica de celulose em Barra do Ribeiro. Em Brasília, a bancada federal iniciou a coleta de assinaturas de um documento favorável à iniciativa, que é alvo de ação civil pública do Ministério Público Federal.

A ação exige que a CMPC faça estudo e consulta específica a populações indígenas para obter a autorização para a sua nova fábrica de celulose no Rio Grande do Sul. O processo é contra a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), a União, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

O Projeto Natureza CMPC vai gerar 12 mil empregos durante as obras e 5 mil postos de trabalho após o início das operações.

O abaixo-assinado diz que o documento é “um gesto de união e compromisso com o futuro de nosso Estado, manifestando seu mais vigoroso apoio à implementação do Projeto Natureza, da CMPC, no município de Barra do Ribeiro”. A proposição ainda afirma que os parlamentares gaúchos estão “mobilizados e convictos de que a iniciativa é um passo decisivo para devolver ao nosso Estado o protagonismo econômico que ele merece”.