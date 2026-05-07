Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Escândalo do Master
Opinião

Demorou, mas a Polícia Federal chegou ao senador Ciro Nogueira

A dúvida no Rio Grande do Sul é como reagirá o PP gaúcho, que no passado tentava se diferenciar do comando nacional do partido

Rosane de Oliveira

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