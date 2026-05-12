Delação premiada de Vorcaro perde força a cada dia

Defesa de Daniel Vorcaro entregou proposta de delação premiada à PF e PGR no início de maio. Banco Master / Divulgação

Não é de estranhar que a delação premiada de Daniel Vorcaro tenha perdido força nos últimos dias e seja crescente o número de especialistas que não acreditam mais em um acordo para livrar ou reduzir as penas do dono do Banco Master, se ele for condenado. Se o que ele tem a contar é o que a Polícia Federal já descobriu na quebra de sigilos dos seus telefones e no cruzamento de dados da investigação, qual o sentido de uma colaboração premiada?

Os advogados que propõem esses acordos sabem que a regra de ouro é mostrar o organograma de um esquema criminoso, apresentar provas e seguir o rastro do dinheiro desviado. Pelo que a Operação Compliance Zero tem mostrado, a Polícia Federal já tem esse mapa e vai focando nos alvos em cada nova fase.

A investigação do senador Ciro Nogueira (PP-PI) é mais um sinal de que a delação de Vorcaro era furada. Pelos anexos que sua defesa apresentou (até onde se sabe) ele pretendia poupar o “grande amigo de vida". Ora, quem poupa um, poupa 10. A confiança na seriedade da proposta de colaboração premiada foi minada pelo próprio Vorcaro com sua pretendida delação seletiva.

A investigação deve parar em Ciro, naturalmente, porque a teia de relações de Vorcaro no mundo político e jurídico é bem mais ampla. Seus telefones dizem mais do que qualquer depoimento, porque ele tinha mania de compartilhar informações, fotos e documentos que ajudam a PF a montar o quebra-cabeça.

Preso por se envolver no esquema que lesou o Banco de Brasília (BRB), seu ex-presidente Paulo Henrique Costa também negocia uma delação premiada. Ele não estava no topo da cadeia alimentar, mas era o homem para quem Vorcaro empurrou títulos podres que comprometeram a saúde do BRB.

É possível que Paulo Henrique saiba mais do que revelou e que na delação comprometa alguém acima dele, o que torna o seu acordo mais provável do que o de Vorcaro.