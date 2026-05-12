Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Na Assembleia
Notícia

Definida data em que será votado reajuste do salário mínimo regional

Acordo de líderes é resultado de mobilização do deputado Miguel Rossetto (PT) e teve aval do chefe da Casa Civil, Ranolfo Vieira Júnior

Rosane de Oliveira

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