Datafolha confirma AtlasIntel: mesmo com queda de Flávio Bolsonaro, Caiado e Zema patinam

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Pesquisa eleitoral
Análise

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