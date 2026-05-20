Crise climática no RS: seminário em Porto Alegre vai discutir planos de ação contra eventos extremos

Seminário do MPF será no auditório da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. Comunicação MPF / Reprodução

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

As estratégias regionais para enfrentar a crise climática global serão debatidas em Porto Alegre nos dias 26 e 27 de maio, em um seminário de divulgação de perspectivas científicas, desafios locais e ações de adaptação. O evento "Adaptação climática em foco – Emergência climática e direitos humanos: obrigações de adaptação no Rio Grande do Sul" é organizado pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU)

Ao longo de dois dias, especialistas e autoridades se dividirão em seis painéis temáticos voltados ao planejamento público e à saúde pública diante de eventos extremos. As discussões pretendem detalhar os cenários científicos mapeados para o território gaúcho e as obrigações legais que competem à União, aos Estados e aos municípios na implementação de normas internacionais para garantia dos direitos humanos.

O evento terá transmissão aberta pelo YouTube e disponibilizará 50 vagas para o público acompanhar as atividades de forma presencial no auditório da Procuradoria Regional da República da 4ª Região (PRR4).

O encontro na Capital encerra um ciclo de debates promovido pelo Grupo de Trabalho Emergência Climática do MPF, que já realizou edições anteriores em Recife e em São Paulo. O objetivo do projeto nacional é fornecer subsídios científicos e jurídicos para que gestores locais possam estruturar planos de ação de curto e longo prazo adaptados às vulnerabilidades de cada região.

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