Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Debate essencial 
Notícia

Crise climática no RS: seminário em Porto Alegre vai discutir planos de ação contra eventos extremos

Evento terá como tema "Adaptação climática em foco – Emergência climática e direitos humanos: obrigações de adaptação no Rio Grande do Sul"

Henrique Ternus

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