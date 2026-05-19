Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Na reta final
Notícia

Confirmada participação de Eduardo Leite na CPI dos Pedágios

Data está sendo articulada pelos deputados, mas oitiva deve ser no início de junho

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS