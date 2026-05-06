Como os eleitores da região Sul dizem que votarão na eleição de outubro 

Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado aparecem à frente de Lula na Região Sul, segundo pesquisa Meio/Ideia divulgada. Montagem de Fabio Rodrigues-Pozzebom /AgÊncia Brasil / / Camila Hermes

Em uma reprise do que aconteceu na eleição de 2022, a pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (6) aponta o sul do Brasil como uma das regiões mais problemáticas para a reeleição do presidente Lula. No segundo turno de 2022, Jair Bolsonaro (PL) venceu no Rio Grande do Sul (53,35% a 43,65%), no Paraná (62,4% a 37,6%) e em Santa Catarina. (69,27%) a 30,73%. Na pesquisa atual, o filho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro, tem 50,9% contra 39,5% de Lula.

Mais do que um fenômeno bolsonarista, a pesquisa mostra a força do antipetismo na Região Sul. Porque Ronaldo Caiado (PSD), outro nome da direita, também está à frente de Lula no Sul. No cenário de confronto direto entre os dois, Caiado tem 43,2% e Lula, 39,5%.

A grande fortaleza de Lula continua sendo o Nordeste, onde derrotaria Flávio por 58,3% a 34,6%, e Caiado por 58,5% a 31,6%.

No Sudeste, a região mais populosa e decisiva em todas as eleições, a situação é de empate. Flávio tem 44,8% e Lula, 44,5% no cenário de segundo turno.

A região em que Flávio tem os melhores índices é o Centro Oeste, onde chega a 50,9% contra 39,5% de Lula. Em sua terra, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado também está à frente de Lula (56,7% a 27,5%).