Como o envolvimento de Ciro Nogueira no escândalo do Master impacta as candidaturas de Flávio Bolsonaro e Luciano Zucco

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições 2026
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