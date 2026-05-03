Como a nova secretária da Mulher planeja frear os feminicídios no Estado

Ana Costa quer garantir independência às mulheres para coibir casos de violência. Iury Rodrigues / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Apesar do curto mandato que terá a frente da Secretaria da Mulher, a recém-chegada Ana Costa tem confiança de que muito poderá ser feito até o final do ano para proteger e acolher as mulheres vítimas de violência. Nomeada pelo governador Eduardo Leite em 13 de abril, a nova titular da pasta já tem traçada uma estratégia para frear os feminicídios no Estado, baseada no Programa Estadual de Proteção e Promoção dos Direitos das Mulheres, lançado em março, e possibilitar uma perspectiva de futuro às gaúchas.

Depois de cinco anos como secretária adjunta da Saúde, Ana Costa teve pouco tempo para se atualizar das ações em andamento no novo cargo, após a saída da antecessora, Fábia Richter, para concorrer a deputada. Já nos primeiros dias no comando da pasta, se reuniu com prefeitos para explicar detalhes do edital que será lançado em breve para cofinanciamento de espaços para atendimento às vítimas de violência nos municípios. O programa ainda prevê a implantação de um sistema integrado de informações, notificações e alertas.

Serão R$ 15,7 milhões à disposição das prefeituras, que terão de aderir ao programa. Cada cidade terá de apresentar um plano de trabalho, detalhando como irá aprimorar a rede de proteção, que será usado pela Secretaria da Mulher para compreender as ações que serão realizadas em cada local e garantir apoio técnico caso haja necessidade.

Mesmo com os investimentos para inibir novos casos, que incluem ainda a contratação de 3 mil novos kits de monitoramento dos agressores, Ana Costa está ciente de que a resposta para os feminicídios do Estado – são 29 casos apenas em 2026 – virá somente após uma mudança na cultura dos gaúchos. Para isso, a secretaria deve intensificar a atuação com foco na capacitação de mulheres para o mercado de trabalho e na educação de jovens para construir uma “geração consciente”.

– Temos a tarefa de mudar a cultura, que é bastante mais lento do que as tarefas de proteção que fazemos, como o uso das tornozeleiras e monitoramento. Mulheres que conseguem mais independência podem ter mais oportunidade de sair de ciclos de violência. Caminho de volta da mulher depende de rede protetiva, empregabilidade e conscientização dos homens – explica a secretária.

Aliás

Ana Costa recebe nesta segunda-feira (4) a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, para uma agenda institucional em Porto Alegre. A partir das 10h, as duas estarão no terreno onde será construída uma Casa da Mulher Brasileira, no bairro Rubem Berta, que fará atendimento integrado às vítimas de violência doméstica.