Como a decisão de Trump sobre facções criminosas deve impactar na campanha eleitoral

Marco Rubio anunciou decisão após encontro com Flávio Bolsonaro. @flaviobolsonaro / Instagram / Reprodução

Considerada por especialistas em segurança pública uma medida inócua para o combate à violência no Brasil, a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, pelos Estados Unidos, será inevitavelmente tema presente na campanha de Flávio Bolsonaro. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado, Marco Rubio, depois de receber Flávio e seu irmão Eduardo Bolsonaro na Casa Branca.

Para os leigos, a decisão será vendida como a salvação da lavoura e qualquer objeção carimbada como sinal de apoio ao crime organizado. Para uma população amedrontada pelo avanço do crime organizado, a classificação das maiores facções do Brasil como organizações terroristas funciona como panaceia. É fácil inundar as redes sociais com ilusionismo sobre o alcance da medida, com potencial para minar a candidatura do presidente Lula por discordar dessa classificação.

O que promotores, policiais e juízes experientes dizem é que a medida serve exclusivamente aos interesses dos Estados Unidos e não do Brasil. Porque se trata de uma medida interna, que poderá ser usada como mecanismo de pressão sobre o governo brasileiro, inclusive em temas sensíveis como o Pix, que desagrada o presidente Donald Trump porque significa concorrência com outros meios de pagamento, sobretudo os cartões de crédito — cujas principais bandeiras mundiais, MasterCard e Visa, são norte americanas.

Não significa que Trump vai acabar com o nosso Pix, como se apressam a espalhar os alarmistas da esquerda. Nem que tropas americanas vão desembarcar na Floresta Amazônica para explorar as terras raras e os metais críticos, que são o ouro do século 21. Os Estados Unidos usam o pretexto de combate a organizações terroristas para atingir objetivos políticos, mas não há motivo para pânico enquanto as negociações entre os dois países forem conduzidas com respeito à soberania.

Na campanha, o que pesa é a narrativa. E a narrativa favorece Flávio Bolsonaro, a menos que a campanha dos adversários consiga carimbar a pressão dos irmãos como sabujice e entreguismo.

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Fórum de Segurança lamenta decisão

Em nota divulgada nesta quinta-feira (28), o Fórum Brasileiro de Segurança Pública criticou a decisão do governo norte americano, e lamentou que o tema "tenha sido capturado pela disputa eleitoral".

Leia na íntegra

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) considera a classificação, pelo Departamento de Estado dos EUA, do Primeiro Comando da Capital e do Comando Vermelho como organizações terroristas uma decisão soberana do governo norte-americano, que diz respeito à forma como aquele país lidará, em seus termos jurídicos e legais, com as conexões e impactos transnacionais da atividade dessas organizações criminosas. Porém, à luz da realidade e das estratégias brasileiras de enfrentamento ao crime organizado, o FBSP lamenta que um tema com implicações profundas na soberania e autonomia do Brasil, na sua economia, sistema financeiro e nos mecanismos de cooperação regional e internacional, tenha sido capturado pela disputa eleitoral e a medida norte americana incentivada como solução de um problema bem mais complexo, sem considerar os riscos de saídas unilaterais de outras nações para uma economia do porte da brasileira.