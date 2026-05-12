Lira Neto escreveu trilogia biográfica do ex-presidente. Daryan Dornelles / Divulgação

O jornalista e escritor Lira Neto, uma das pessoas que mais conhecem a vida e o pensamento do presidente Getúlio Vargas, lança nesta quarta-feira (13), em Porto Alegre, o livro Trabalhadores do Brasil: discursos à nação, da editora Contracorrente.

A sessão de autógrafos será precedida de um bate-papo do autor com o ex-governador e ex-ministro da Justiça Tarso Genro, e com a participação dos advogados Roberta Baggio e Gabriel Magadan, a partir das 18h30min, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFRGS.

Organizada por Lira Neto, a obra reúne uma seleção criteriosa dos principais discursos proferidos por Getúlio Vargas, desde sua passagem pela Faculdade de Direito de Porto Alegre até a célebre carta-testamento de 1954.

"A memória em torno de Getúlio Vargas é um território em permanente disputa, comportando devoções e ódios. De um lado, há os que veem apenas o ditador autoritário do Estado Novo, que perseguiu adversários, calou dissidências e, baseado na censura e na propaganda, promoveu o culto à própria personalidade. De outro, os que o identificam como o líder nacionalista, condutor das massas, 'pai dos pobres', protetor da classe trabalhadora. Tentar isolar qualquer um desses polos, de forma maniqueísta, jamais dará conta da figura pública mais complexa e ambivalente da história brasileira", define o organizador.

Com prefácio do presidente Lula, o livro tem 496 páginas e será vendido a R$ 145.

"Getúlio trouxe para o centro da arena política questões que permanecem atuais: o Estado como indutor do desenvolvimento, a defesa da soberania nacional e o combate à desigualdade e aos privilégios, entre outras (...). São temas que até hoje, oitenta anos depois, ainda enfrentam a oposição das forças e dos interesses contra o povo", escreveu Lula.

Capa do livro que será lançado em Porto Alegre. Editora Contracorrente / Reprodução