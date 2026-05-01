Chapa da esquerda firma compromisso com trabalhadores em primeiro ato conjunto

Auditório da sede estadual do PDT ficou lotada de militantes para receber chapa da frente de esquerda. Mariana Ramos / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O auditório da sede estadual do PDT, em Porto Alegre, ficou abarrotado de militantes e políticos para o primeiro ato oficial da frente composta por oito partidos de esquerda, nesta sexta-feira (1º). Juliana Brizola (PDT), Edegar Pretto (PT), Manuela D’Ávila (PSOL) e Paulo Pimenta (PT) aproveitaram o feriado do 1º de Maio para a assinatura de uma carta compromisso com os trabalhadores gaúchos, garantindo que serão prioridade em um eventual governo esquerdista.

No evento, os líderes partidários aproveitaram para ressaltar o simbolismo da união inédita entre as siglas – a primeira vez que o PT não terá cabeça de chapa e estará aliado ao PDT e ao PSOL no Estado. O grupo conta ainda com PCdoB, PV, PSB, Rede e Avante.

Juliana e Edegar foram os últimos a chegar, e atravessaram o auditório de mãos dadas, sob os gritos de “é Lula lá, Brizola aqui, e o povo no Piratini”. Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, lembrou da união entre Lula e Leonel Brizola em 1989 e nos anos 1990 para exaltar a chapa gaúcha. Lupi também elogiou a “humildade” de Edegar, que abriu mão de ser candidato a governador em prol de Juliana.

– Muito obrigado por dar a tua vez para uma mulher – agradeceu a pedetista, olhando nos olhos de Edegar.

– Uma honra! – respondeu o petista.

Em uníssono, o quarteto que compõe a chapa pediu engajamento à militância para derrotar a extrema direita e lutar pela democracia e pelos direitos dos trabalhadores e das mulheres.

– Superamos nossas diferenças em prol de algo muito maior, que é a defesa da soberania nacional. É pelo povo que estamos unidos – bradou Juliana, já no encerramento.

Aliás

Da bancada estadual do PDT, que resistia à aliança com a esquerda, somente Gerson Burmann e o recém-chegado Thiago Duarte participaram do ato na sede do partido. Ex-secretário de Cultura, Eduardo Loureiro acompanhou Gabriel Souza na abertura da Fenasoja, em Santa Rosa.

Aceno ao agro

Gabriel discursou na abertura da Fenasoja, em Santa Rosa, representando o governo do Estado. Joel Vargas / Divulgação

Representando o governo do Estado na abertura da Fenasoja, o vice-governador Gabriel Souza (MDB) arrancou aplausos da plateia quando anunciou a abertura de licitação para a construção do terminal de passageiros do aeroporto de Santa Rosa e quando defendeu a prorrogação da suspensão do pagamento da dívida para utilização dos recursos em um grande programa de irrigação e recuperação de solos.

Leia Mais Pesquisa Quaest mostra que indecisos deixam cenário da eleição em aberto no RS

Gabriel defendeu a renegociação da dívida dos produtores rurais e disse que é inaceitável a contraproposta do governo federal, que quer cobrar uma “entrada” dos produtores. Mas os aplausos mais entusiasmados vieram quando Gabriel saudou os agricultores que trabalham em jornada de 7x0.

A solenidade de abertura da Fenasoja foi prestigiada pelo senador Luis Carlos Heinze, pelos deputados federais Any Ortiz, Pedro Westphalen, Elvino Bohn Gass e Osmar Terra, e pelos estaduais Sergio Peres, presidente da Assembleia, Ernani Polo, Guilherme Pasin e Eduardo Loureiro.

Vamos aos comerciais

Luciano Zucco será a estrela dos comerciais partidários do PL que começam a ser veiculados em rádio e TV a partir de maio. Nas peças, o pré-candidato ao Piratini deve reconhecer avanços do governo Eduardo Leite, mas fará a ressalva de que a população não percebe melhorias concretas no dia a dia.